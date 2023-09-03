Военные из Дагестана отказались ехать на войну в Украине

Около 20 военнослужащих в дагестанском городе Буйнакск отказались ехать на войну в Украину, против них могут завести дела о неисполнении приказа в период мобилизации. Об этом пишет «Кавказ.Реалии».

По словам родственников военнослужащих, большинство из которых, как уточняет издание, мобилизованные, часть отказавшихся ехать в Украину сослалась на плохое состояние здоровья, однако командование части не приняло это во внимание.

Всех отказавшихся, как уточняет издание, заставили написать объяснительные, командование обратилось в военный следственный отдел для проверки и последующего возбуждения против них уголовных дел.

В то же время,говорят собеседники издания, военнослужащих, которые отказались исполнять приказ об отправке в Украину по причине плохого состояния здоровья, не отправляют на военно-врачебную комиссию для подтверждения диагнозов.