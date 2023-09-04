Зеленский отправился в Донбасс на передовую

Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение оперативно-тактической группировки «Донецк» в Донецкой области. О встрече с военными Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Посещаем боевые бригады, защищающие Украину в составе оперативно-тактической группировки «Донецк». Важные доклады, проблемные вопросы, поставки, нуждающиеся в наращивании, создание вспомогательной системы менеджмента для обеспечения бригад, повышение мотивации наших воинов», - написал президент Украины.

Зеленский добавил, что за день посетил восемь бригад ВСУ.