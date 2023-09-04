В BBC отреагировали на заявления Азербайджана

После критики Азербайджана в адрес британской радиовещательной корпорации BBC в связи с необъективным освещением событий в Карабах ском регионе Азербайджана пресс-секретарь BBC направил в агентство Turan заявление.

«BBC стремится освещать события с должной беспристрастностью и выслушивать мнение широкого круга авторов с разными точками зрения по всему спектру наших новостных программ... В ближайшие дни мы услышим точку зрения Азербайджана на BBC News», - говорится в заявлении.

Напомним, накануне Совет прессы Азербайджана выступил с заявлением, в котором выразил сожаление, что BBC, известный в мире и считающийся образцом в области журналистской этики орган СМИ, «превратился в инструмент авантюристической политики».

«Одностороннее и искажающее отношение телеканала BBC к мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, к вопросам, связанным с отправкой продуктов питания для карабахских армян, неприемлемо... Совет прессы приходит к выводу, что нынешний подход ВВС к реалиям независимого Азербайджана нежелателен. Либо эта организация должна научиться уважать территориальную целостность и суверенитет нашей страны, принеся извинения и доказав свои искренние намерения на деле, либо ее деятельность в Азербайджане должна быть приостановлена, а лицензия отозвана», - заявили в госструктуре.