Байден с возрастом стал «только мудрее»

Президент США Джо Байден, комментируя высказывания по поводу его возраста, заявил, что он с годами становится только мудрее и продолжит политическую деятельность.

«Кто-то сказал: «Знаете что, Байден становится старым». Так вот, единственное, что приходит с возрастом - это немного мудрости», - сказал Байден, выступая в Белом доме в честь Дня труда.

Президент США подчеркнул, что «выполнял свою работу дольше, чем кто-либо. И знаете что? Я продолжу делать это с вашей помощью».