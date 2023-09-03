Из Киева пришел ответ Эрдогану: Никаких уступок

Министр отметил, что украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной перед встречей Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи и «четко все разъяснили», передает «Страна.ua».

Украина не пойдет на уступки в вопросе возобновления зерновой сделки, о которых сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Наша позиция справедлива - мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать», - отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, и узнать все детали, а потом принимать решения.

В понедельник, 4 сентября, в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украине необходимо «смягчить свой подход», чтобы возобновить зерновую сделку, из которой Россия вышла в июле. Также президент Турции говорил, что Анкара подготовила совместно с ООН новое предложение по возобновлению соглашения о зерне, которое предполагает «важные улучшения».