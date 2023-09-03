Эрдоган собирает правительство

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет во вторник заседание правительства, на котором будут обсуждаться итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

«На 5 сентября запланировано заседание правительства. Оно пройдет традиционно под председательством президента Эрдогана. В числе основных тем внешнеполитической повестки будут итоги переговоров в Сочи. А также предстоящие визиты президента. Это саммит G20 в Индии и поездка в США на Генассамблею ООН», - передает ТАСС.

Остальная повестка будет сосредоточена вокруг экономической ситуации в стране.