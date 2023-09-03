«Русские добровольцы» заявили, что убили сотрудников ФСБ

По словам российского губернатора, атаку отразили сотрудники погранслужбы ФСБ вместе с подразделениями Минобороны РФ. «На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства», — написал Богомаз в телеграм-канале, опубликовав фото боеприпасов. Других подробностей он не привел.

В Брянской области в приграничном Севском районе пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы, заявил глава региона Александр Богомаз. Об этом пишет «Медуза».

Ранее «База» сообщала, что попытка прорыва в Брянскую область, в которой участвовали от 15 до 30 украинских диверсантов, произошла утром 4 сентября в районе поселка Подывотье. По данным издания, в ходе боя погиб пограничник ФСБ, еще несколько российских военных получили ранения.

Ответственность за диверсию в Брянской области взял на себя «Русский добровольческий корпус» (РДК). Там утверждают, что убили как минимум двух сотрудников пограничного ведомства ФСБ.