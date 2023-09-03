Крымский татарин станет министром обороны Украины. Что о нем известно

BBC в своей статье, посвященной этой кадровой ротации, отмечает, что ее сложно назвать технической. Она происходит под аккомпанемент скандалов с закупками для воюющей армии, которые проводились Министерством обороны Украины. Сам Резников все обвинения отрицал.

Как уже известно, министр обороны Украины Алексей Резников подал прошение об отставке. Президент Владимир Зеленский анонсировал замену его на Рустема Умерова, который занимал должность главы Фонда госимущества.

На этой неделе Верховная Рада рассморит кандидатуру Умерова. BBC отмечает, что 41-летнего Умерова публичным человеком не назовешь.

Умеров — экономист по образованию, работал в телекоммуникационном и инвестиционном бизнесе, параллельно был деятелем Меджлиса крымскотатарского народа и ассистентом его лидера Мустафы Джемилева по вопросам правозащиты и международной деятельности. В 2019 году избрался в парламент от партии «Голос» певца Святослава Вакарчука, был автором и соавтором десятков законопроектов — от раздражавшего Кремль закона «О коренных народах Украины» до защиты прав медиков во время пандемии.

После российского вторжения Умеров входил в украинскую делегацию на переговорах с Россией. Умеров занимался обменом пленными: это он летал в Саудовскую Аравию во время сложного обмена осенью прошлого года. Находился он там уже в ранге главы Фонда госимущества Украины — на эту должность он был назначен в сентябре 2022 года.

Невоенное прошлое Умерова не должно смущать, указывеет BBC. Во-первых, это обычная практика для стран НАТО, присоединиться к которым стремится Украина. Во-вторых, с самого начала большой войны в Украине была создана система, когда воюет Генштаб, а Минобороны обеспечивает логистику войны, принимает политические и хозяйственные решения, обеспечивающие войну, но точно не лезет «помогать» генералам проводить атаки и организовывать оборону.

По отзывам — Умеров умен и компетентен, у него широчайшая сеть контактов в Украине и за ее пределами, владеет не только английским, но и турецким языком, является хорошим коммуникатором. А еще — и это очень важно в сегодняшней Украине — у него хорошие отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком, которого часто называют самым могущественным человеком в стране.

Кроме того, в Киеве есть люди, которые видят в вероятном назначении Умерова сильный и понятный месседж от президента Зеленского западным экспертам и политикам, которые на протяжении последних недель все чаще описывают сценарии окончания войны, при которых часть территории Украины осталась бы под контролем России. Мол, вы считаете, что Украина должна выйти из войны без Крыма? Прекрасно, попробуйте поговорить об этом с министром — крымским татарином, правозащитником, который не один год занимался проблемами Крыма.