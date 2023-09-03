В ВСУ заявили, что Россия на второй линии обороны построила лабиринты

Вторая линия обороны у россиян достаточно мощная и может иметь разветвленную сеть лабиринтов, потому что у них времени было больше года, чтобы окопаться. Об этом говорит представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Его заявления приводит «Украинская правда».

«Вторая линия обороны достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество достаточно большое. Единственное, что может сыграть нам на руку, это то, что траншеи, окопы и перекрытия не такие крепкие. У россиян было больше года времени, чтобы окопаться, поэтому я думаю, что лабиринты там существуют», - предполагает Штупун.

Также он отметил, что, поджигая минные поля, россияне таким образом сами их разминируют.

Ранее командующий украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский в интервью The Observer заявил, что россияне потратили 60% своего времени и ресурсов на возведение первой линии обороны, и только по 20% - на вторую и третью. Сейчас защитники наступают по обе стороны прорыва и закрепляются на отвоеванных территориях.