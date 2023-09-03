Канцлеру Австрии «неприятно» покупать газ у России, но…

Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что его страна начала ослаблять зависимость от газа из России. По его словам, покупать газ у РФ «неприятно с моральной точки зрения», но у страны нет другого выбора.

«Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность. И это моя обязанность как федерального канцлера»,— сказал Нехаммер телеканалу ORF.

Канцлер Австрии объяснил, что для него главным приоритетом является безопасность энергоснабжения. Если оно будет нарушено, то будут проблемы с производством и со снабжением людей энергией.

По словам Нехаммера, у австрийского концерна OMV контракты с «Газпромом» до 2040 года и их расторжение дорого обойдется Вене.