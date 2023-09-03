Баварскую виллу Гиммлера превратят в отель
Баварская вилла одного из ведущих деятелей нацистской Германии Генриха Гиммлера превращена в отель и ресторан. Об этом пишут израильские «Детали».
Гиммлер использовал приобретенную в 1934 году роскошную виллу на берегу живописного озера Тегернзе для отдыха и встреч с высокопоставленными нацистами. На вилле были проведены масштабные строительные работы, сооружено бомбоубежище.
Недавно эту виллу переоборудовали в комбинированный отель-ресторан под названием Blyb. Владелец Флориан Зиберт хочет сделать его центром мира, толерантности и инклюзивности.
Здание датируется 1892 годом и занимает участок земли площадью 20 тысяч квадратных метров. После 1933 года, когда Гитлер пришел к власти, окрестности долины Тегернзе стали излюбленным местом отдыха высокопоставленных нацистов, в том числе министра пропаганды Йозефа Геббельса, личного секретаря Гитлера Мартина Бормана и других влиятельных лиц.
За годы своего существования вилла использовалась в качестве клиники, санатория, оздоровительной фермы и корпоративного конференц-центра.