Баварскую виллу Гиммлера превратят в отель

Баварская вилла одного из ведущих деятелей нацистской Германии Генриха Гиммлера превращена в отель и ресторан. Об этом пишут израильские «Детали».

Гиммлер использовал приобретенную в 1934 году роскошную виллу на берегу живописного озера Тегернзе для отдыха и встреч с высокопоставленными нацистами. На вилле были проведены масштабные строительные работы, сооружено бомбоубежище.