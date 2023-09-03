Затулин недоволен «развязными» заявлениями Пашиняна

«Пашинян все больше, все откровеннее и все развязнее говорит о России. В ходе официальных переговоров с нашими делегациями Пашинян ведет себя все более недружественно», — возмущается Затулин.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, известный своей рьяной проармянской и антиазербайджанской позицией, заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян все чаще выступает с «развязными» заявлениями в адрес России. Об этом он сказал в эфире радио «Говорит Москва».

По его мнению, такое поведение Пашиняна связано с его уверенностью в слабости армянской оппозиции.

Затулин считает, что Пашинян ведет Армению по пути превращения в обычную ближневосточную страну: «Где «купи-продай» является главным смыслом, где нет никаких существенных национальных интересов, кроме личного преуспевания».

Затулин еще и недоволен тем, что в окружении Пашиняна «есть… люди, которые откровенно ставят на совместный бизнес с турками, с азербайджанцами и так далее, что раньше было категорически невозможно».

Напомним, Константину Затулину запрещен въезд в Армению. Причиной называли его неоднократную критику армянского правительства, он в том числе обвинял Ереван в ухудшении армяно-российских отношений.