МИД Украины: Путин «не тот человек...»

Возможности для переговоров с Россией в ближайшее время нет, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью NHK.

По его мнению, президент России Владимир Путин «не тот человек, с которым можно о чем-то серьезно договариваться». «Чем успешнее будет Украина на поле боя, тем охотнее Россия будет вести переговоры», — сказал Кулеба.

Кулеба также выразил разочарование недавней критикой со стороны западных стран о том, что наступление Украины не оправдывает ожиданий. По его словам, те, кто «сидит в кресле, комментирует темп» наступления, не должны говорить украинским «солдатам, что они слишком медленные».