Минобороны Азербайджана: На границе неспокойно
Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.
Согласно сообщению военного ведомства, 5 сентября в 01:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.