Минобороны о fake news Армении

Министерство обороны Азербайджана выступило с сообщением в связи с заявлением армянской стороны о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии армянских позиций.

«Распространенная армянской стороной информация о том, что подразделения азербайджанской армии 5 сентября с 00:05 до 00:20 якобы подвергали обстрелу позиции вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Заркенд, не соответствует действительности. Категорически опровергаем информацию Министерства обороны Армении», - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.