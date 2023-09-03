Бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в свое родное село Забух, поделились впечатлениями об условиях жизни здесь, рассказали, как адаптируется, о планах на будущее.

Как сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, жители села, приехавшие в Забух 25 августа этого года, довольны условиями жизни. Они поблагодарили президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, первого вице-президента Мехрибан Алиеву, а также доблестную азербайджанскую армию.

На начальном этапе в Забух было переселено 20 семей.