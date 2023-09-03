Москву пытались атаковать беспилотники

По его данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дроны над Тверской и Калужской областями, а также в Истринском районе Подмосковья.

В ночь на 5 сентября три беспилотника попытались атаковать Москву с северо-запада и юго-запада, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий», — написал в своем телеграм-канале Собянин.

Телеграм-канал Shot уточняет, что обломки беспилотника упали рядом с гаражом с газовыми баллонами в Павловской Слободе Московской области. В результате возник пожар и прозвучало несколько сильных взрывов.

В Тверской области дрон был сбит рядом с деревней Завидово. «Силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы», – написал Собянин в телеграме.

В Минобороны подтвердили прилет беспилотников самолетного типа, назвав их целями «объекты на территории РФ».

На фоне появлений в воздушном пространстве дронов в московских аэропортах ввели план «Ковер». По данным сервиса «Яндекс.Расписания», было задержано 40 рейсов: 23 во Внуково, 2 в Домодедово и 15 в Шереметьево. Также два рейса отменили во Внуково.