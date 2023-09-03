Гавана недовольна: Россия вербовала граждан Кубы для войны в Украине

Власти Кубы сообщили о раскрытии преступной сети по торговле людьми, участники которой принуждали кубинских граждан воевать на стороне России в Украине, сообщило Министерство иностранных дел Кубы. Об этом сообщает ВВС.

«Министерство внутренних дел выявило и ведет работу по нейтрализации и ликвидации сети торговли людьми, действующей из России с целью привлечения проживающих там кубинских граждан и даже некоторых проживающих на Кубе в ряды вооруженных сил, которые участвуют в военных операциях в Украине. Попытки такого рода были нейтрализованы, а в отношении лиц, причастных к этой деятельности, возбуждены уголовные дела», – говорится в сообщении кубинского МИД.