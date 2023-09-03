Гавана недовольна: Россия вербовала граждан Кубы для войны в Украине
Власти Кубы сообщили о раскрытии преступной сети по торговле людьми, участники которой принуждали кубинских граждан воевать на стороне России в Украине, сообщило Министерство иностранных дел Кубы. Об этом сообщает ВВС.
«Министерство внутренних дел выявило и ведет работу по нейтрализации и ликвидации сети торговли людьми, действующей из России с целью привлечения проживающих там кубинских граждан и даже некоторых проживающих на Кубе в ряды вооруженных сил, которые участвуют в военных операциях в Украине. Попытки такого рода были нейтрализованы, а в отношении лиц, причастных к этой деятельности, возбуждены уголовные дела», – говорится в сообщении кубинского МИД.
В ведомстве отметили, что «враги Кубы пытаются очернить имидж страны и представить ее соучастницей действий, которые мы решительно отвергаем».
Российские власти это заявление пока не комментировали.
Reuters напоминает, что в конце мая газета «Рязанские ведомости» сообщала о том, как несколько кубинских граждан из Рязани подписали контракты с Минобороны России и отправились воевать в Украину.