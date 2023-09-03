Источник пишет, что основное сражение ведется за контроль над дорогой, соединяющей Работино с Вербовым. ВС России также упорно обороняют сильно заминированную дорогу от Работино до Вербового, говорит командир взвода 47-й украинской бригады. Если украинцам удастся взять под контроль или обойти этот участок, их движение может быть направлено на Черноморское побережье.

В то же время Россия усиливает свое присутствие в Токмаке, крупном городе поблизости. Украинская сторона подчеркивает свою готовность продолжать боевые действия зимой и в следующем году. Они также признают, что совершили стратегическую ошибку, позволив России строить оборонительные сооружения.