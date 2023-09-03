Чем отравляются азербайджанцы

В августе с отравлениями в Клинический медицинский центр обратились 703 человека, сообщили в пресс-службе центра.

162 из них были госпитализированы в токсикологическое отделение, остальные были выписаны домой после оказания первой помощи.

83 пациента поступили с медикаментозным отравлением, 37 – отравлением уксусной кислотой, 17 - отравлением этанолом, 1- анафилаксией, 2 – отравлением угарным газом. Четыре человека обратились из-за аллергической реакции, а один - из-за ботулизма.

16 человек обратились после укуса змеи, а один - после укуса насекомого.

Несмотря на усилия врачей, семь человек спасти не удалось. Шестеро из них были мужчинами, а одна - женщиной. Шесть смертей произошли от отравления уксусной кислотой, один - от отравления лекарствами.