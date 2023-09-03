ВСУ уничтожают россиян у Работино

Силы обороны Украины продолжают наступательные операции в районе Работино Запорожской области. Силы закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил спикер Генштаба ВС Украины Павел Ковальчук.

«Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

В направлении Работино - Новопрокоповка украинские военнослужащие имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы», - рассказал Ковальчук.

По его словам, на Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. «Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, производит перемещение подразделений и войск, применяет резервы», - добавил спикер.