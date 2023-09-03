В Армении рассказали о преимуществах открытых границ с Турцией

Открытие границы Еревана с Анкарой может увеличить товарооборот между странами в 10 раз. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Министерство экономики Армении.

Государства, лишенные выхода к морю, зависят от транзитных маршрутов и соседних стран для торговли, сообщили в ведомстве.

«Так, по оценке Всемирного банка, экспортный потенциал из Армении в Турцию составляет от 15 до 19% от ВВП нашей страны. По данным немецкой консультативной компании German Economic Team, открытие прямой торговли между Ереваном и Анкарой приведет к росту доли экспорта из Армении в Турцию до 6,7% от общего объема экспорта РА, а импорт из Турции может достичь 12,8% (от общего объема импорта в Армению)», — сообщили в министерстве.

По оценке ведомства, закрытые границы с Турцией и Азербайджаном ограничивают торговые возможности Армении и ее конкурентоспособность.

Открытие сухопутного маршрута через Турцию может также повлиять на объемы грузоперевозок через Грузию, пояснили в Министерстве экономики Армении.