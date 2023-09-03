После успешного прорыва первой линии российской обороны в Запорожской области Вооруженные силы Украины направляют дополнительную технику и личный состав для расширения бреши в обороне противника, пишет в очередной сводке Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW подчеркивают, что украинская легкая пехота продвинулась за противотанковые рвы и оборонительные сооружения «зубы дракона» противника, являющиеся частью российских оборонительных сооружений на западе Запорожской области Украины.

Геолокационные данные от 4 сентября показывают продвижение украинских войск к противотанковым рвам и другим оборонительным позициям противника. Снимки также иллюстрируют прогресс ВСУ в направлении российских позиций между населенными пунктами Работино и Новопрокоповка.

Аналитики ISW отметили, что украинцы активно атакуют российские позиции в окрестностях Вербового, используя пехоту и артиллерию. В заключение в ISW указали, что интенсивное развертывание тяжелой техники и больших сил ВСУ может говорить о дальнейших планах прорыва или расширения текущего прорыва.