Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 11:08

В первый понедельник сентября в США отмечают Labor Day – День труда. То есть лозунг этого дня – «Пора на работу» не просто форма слова: из летнего отпуска возвращаются члены Конгресса, миллионы рядовых американцев, и политическая жизнь страны заметно активизируется. Нынешний сезон обещает быть для американских «слуг народа» весьма насыщенным. Им следует готовиться к жарким баталиям, предвестникам президентских выборов ноября 2024 года. И в центре этих дебатов окажется фигура хорошо знакомого нам экс-президента Дональда Трампа, против которого выдвинуто четыре чрезвычайно серьезных уголовных обвинений.

Между тем этот джентльмен не просто продолжает быть фаворитом республиканцев на праймериз, но и с каждой неделей все увеличивает разрыв с конкурентами. По данным последнего опроса газеты The Wall Street Journal, проведенного в минувшие выходные, у него поддержка 59 процентов республиканцев, а его разрыв с ближайшим соперником, губернатором Флориды Роном Десантисом, составляет уже 46 пунктов. Десантис вообще сильно сдал свои позиции. Сейчас число его сторонников сократилось на 13 процентов по сравнению со временем, когда он выдвинул свою кандидатуру. Правда, в списке 10 кандидатов в президенты от «Великой старой партии» после проведенного в конце августа первого тура дебатов также произошли некоторые изменения. Так, подросли акции Никки Хейли, в прошлом губернатора штата Южная Каролина и представителя США в ООН, которая представляет умеренное, его еще называют «рейгановским», крыло в партии, ее рейтинг вырос до 8 процентов, хотя оказать серьезное противодействие Трампу этой даме вряд ли удастся.

На прежнем уровне – 5 процентов – остался уровень неофита, мультимиллионера от биотехнологического сектора индийского происхождения Вивека Рамасвами. Он, как здесь говорят, «украл шоу» с дебатами благодаря своему недюжинному красноречию (просто птица-говорун, как его окрестили некоторые обозреватели). Но ввиду полного отсутствия какого-либо опыта во внешней политике, его аргументы – например, призывы полностью прекратить помощь Украине и наглухо закрыть южную границу Соединенных Штатов – не вызвали должного понимания со стороны избирателей-республиканцев. По крайне мере стало ясно, что за него не проголосует достаточно многочисленная украинская диаспора, не говоря уже о миллионах легально находящихся в стране выходцах из Латинской Америки. Так что выдвижение Трампа как номинанта от партии на выборах практически становится неизбежным. И тут и перед конгрессменами, и перед рядовыми избирателями встает непростая дилемма. Дело в том, что первый суд (всего их будет несколько) по делу о вмешательстве в подсчет голосов на выборах 2020 года в штате Джорджия должен состояться 4 марта – за день до так называемого «супервторника», когда выборы на праймериз состоятся одновременно в 14 штатах. Большинство экспертов считает, что этот суд может лишь усилить поддержку Трампа со стороны однопартийцев, многие из которых считают возбужденные против их кумира уголовные дела политически мотивированными.

Но есть еще один немаловажный сюжет. Как заявил в воскресенье сенатор от штата Вирджиния Тим Кейн, против Трампа может быть применена 14-я поправка к Конституции, по которой ему, независимо от исхода процессов, может быть запрещено участие в выборах. Что это за поправка? Она говорит, что лицо, которое занимало высокую должность, принимало присягу и клялось поддерживать Конституцию, но затем было вовлечено в противоправные действия против этой самой Конституции, не может занимать впредь какую-либо выборную должность. Его может спасти лишь амнистия со стороны Конгресса, но для этого потребуется поддержка двух третей его членов, что при нынешнем раскладе в Капитолии маловероятно. Так вот, по словам сенатора Кейна, попытка захвата Капитолия, предпринятая 6 января 2020 года сторонниками Трампа при его полной поддержке, «как раз была направлена на cрыв мирного перехода власти, как это предполагает Конституция». И это, считает сенатор, дает «сильную аргументацию для применения 14-й поправки».