Глава МИД Венгрии: Европейские лидеры встают в очередь, чтобы сфотографироваться с Алиевым

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Будапеште заявил, что дружба Венгрии с Азербайджаном не зависит от экономической ситуации и что Венгрия дружила с Азербайджаном еще задолго до того, как были открыты азербайджанские источники природного газа.

«Я помню, когда мы начали строить отношения с Азербайджаном в 2010-2011 годах, в Европе на нас смотрели свысока. Поэтому забавно видеть, как сейчас западноевропейские лидеры подталкивают друг друга, чтобы сфотографироваться с президентом Алиевым в Баку», - отметил глава МИД Венгрии.