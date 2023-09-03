Украинские воины преодолели минные поля в районе Донецка

Как сообщил представитель так называемой «ДНР» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале, Вооруженные силы Украины перешли к наступательным действиям в районе Новодонецкого и Новомайорского (юго-запад Донецкой области).

«Наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое - предпринимается попытка прорыва с применением большого числа бронетехники», - написал он. Ходаковский рассказал, что ВСУ на протяжении нескольких дней обстреливали позиции российских военных «едва ли не круглосуточно».

Это, по его словам, привело к тому, что минные заграждения «утратили свою эффективность», а непрерывность артобстрелов помешала саперам поставить новые мины и восстановить разрушенное.