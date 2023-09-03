Посольство России в Дании приостанавливает консульскую работу

В сообщении указывается, что в ответ на решение датского правительства сократить число российских дипломатов с 6 сентября консульский отдел российского посольства прекратит прием документов и заявлений по всем консульским вопросам, включая визы, паспорта и нотариальные услуги.

Однако выдача уже готовых документов продолжится до 25 сентября, и ранее поданные заявления будут рассмотрены, говорится в заявлении.