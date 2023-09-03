На встрече были обсуждены ситуация в регионе, открытие дорог Агдам – Ханкенди и Лачин – Ханкенди.

Алиев довел до внимания, что представители армянского населения Карабахского региона Азербайджана отказались от приглашения в Баку и другие города страны для проведения обсуждений по вопросам реинтеграции.

Ховаев заявил, что Россия и впредь будет продолжать усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и обеспечения устойчивого мира в регионе.