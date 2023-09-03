Экс-командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин, задержанный после мятежа Евгения Пригожина, освобожден. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников и человека, близкого к Министерству обороны России.

Суровикин, известный также как «генерал Армагеддон» за свою чрезмерно жестокую тактику в Сирии, пропал из общественного поля зрения после мятежа ЧВК «Вагнер».



Американские чиновники утверждают, что генерал заранее знал о пригожинском восстании, и спустя несколько часов после его начала российские власти опубликовали видео, на котором несколько напряженно выглядящий генерал Суровикин призывает бойцов «Вагнер» прекратить сопротивление.

США подтвердили освобождение Суровикина, однако остается неясным, есть ли у него ограничения на передвижение.

Генерал Суровикин был освобожден через несколько дней после того, как Пригожин погиб в авиакатастрофе в конце прошлого месяца, сообщил человек, близкий к Министерству обороны России, выступая на условиях анонимности.

Генерал до сих пор сохранил свое звание и формально все еще является офицером вооруженных сил, но у него больше нет никаких перспектив карьерного роста, сообщил источник в Минобороны России. В прошлом месяце российские государственные СМИ заявили, что генерал Суровикин был официально отстранен от должности главы Воздушно-космических сил России.

Ранее телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото с Суровикиным, не указав, где и когда оно было сделано. С момента конфликта с Пригожиным генерал не появлялся на публике, породив массу слухов, связанных с его арестом.