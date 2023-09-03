В городе Сувейда на юге Сирии сотни протестующих снесли статую Хафеза Асада, отца сирийского президента Башара Асада, в годовщину убийства видного оппозиционного друзского лидера, сообщает The Arab News.

Протестующие разбили статую покойного отца и предшественника нынешнего президента Сирии Башара Асада, Хафеза Асада.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, протестующие вначале зашли в здание муниципалитета Сувейда, откуда вынесли статую Хафеза Асада и разбили ее на близлежащей улице.

На опубликованных в социальных сетях видеозаписях видно, как некоторые демонстранты со злобой пинают обломки статуи. Также группа демонстрантов проникла в здание местного отделения социального обеспечения и стянула с него огромный плакат с изображением Башара Асада.

Напомним, сотни людей уже несколько недель протестуют на юге Сирии, призывая президента Башара Асада уйти в отставку из-за ухудшения жизненных условий. Протесты в основном проходят в провинции Сувейда, где компактно проживает религиозное меньшинство друзов, которые в значительной степени оставались нейтральными в гражданской войне между Асадом и сирийской оппозицией.