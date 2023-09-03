Азербайджан и ЕС довольны друг другом

На встрече обсуждались отношения между Азербайджаном и ЕС, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул наличие обширной повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, выразив удовлетворение уровнем развития отношений в различных областях, включая политические, экономические, торговые, транспортные сферы и энергобезопасность. Отмечено, что предполагаемое подписание нового двустороннего соглашения может сыграть важную роль в дальнейшем развитии связей.

Была подчеркнута важность совместной деятельности в области энергетической безопасности и развития альтернативных источников энергии в рамках меморандума о стратегическом партнерстве в энергетической области между Азербайджаном и ЕС.

Джейхун Байрамов упомянул о потенциале развития Транскаспийского международного транспортного маршрута Срединный коридор и подчеркнул, что инициативы по расширению этого потенциала, включая открытие Зангезурского коридора, могут значительно внести вклад в процесс.

Также министр проинформировал о текущей ситуации в регионе после конфликта, о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о подписании мирного договора, о мерах по реинтеграции армянского населения в регионе, предпринимаемых со стороны Азербайджана, а также о провокационных действиях Армении, нарушающих мирный процесс.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.