Насиров продавал доверчивым хырдаланцам фантомные квартиры

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре завершило следствие по уголовному делу в отношении директора ЖСК PROGRESS-2016 (ранее ООО Hayan-E) Рафика Насирова, возбужденному на основании многочисленных жалоб граждан.

В ходе следствия были выявлены весомые подозрения в том, что Насиров, злоупотребляя служебными полномочиями, используя поддельные документы, продавал одни и те же квартиры в новостройках Хырдалана сразу нескольким гражданам.

Собранные по делу материалы были направлены в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Самому Насирову предъявили обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана и арестовали решением суда.