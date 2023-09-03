Нигер нацелен на «скорейший» вывод французов из страны

Вместе с тем чиновник заявил о желании Нигера сохранить сотрудничество с Францией, с которой они «делят много общего».

Отношения между двумя странами обострились после того, как в июле мятежные офицеры свергли президента Мохамеда Базума. Франция поддерживает Базума и отказывается признавать легитимность лидеров переворота.

В Нигере дислоцируется около 1 500 французских военнослужащих. В минувшие выходные десятки тысяч протестующих собрались у базы, требуя их ухода.