Шпионил в Азербайджане? Пеняй на себя

Согласно информации haqqin.az, материалы по уголовному делу были отправлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Джавида Гусейнова. Время подготовительного заседания суда пока не назначено.

В ходе расследования, проведенного Службой государственной безопасности, были выявлены серьезные подозрения в том, что иностранный гражданин Гаэди Мохаммад Наджаф занимался шпионажем на территории Азербайджана.

Напомним, Мохаммад Наджаф был задержан сотрудниками Службы госбезопасности в марте этого года.

По версии СГБ, Гаэди Мохаммад Наджаф получил от иностранной спецслужбы приказ организовать сбор и распространение информации, составляющей государственную тайну и предназначенной для использования в ущерб безопасности Азербайджана, в том числе получение личных сведений о сотрудниках правоохранительных органов Азербайджана. Он устанавливал с ними личные отношения и вовлекал их в негласное сотрудничество с органом специальной службы иностранного государства.

Гаэди Мохаммад Наджаф был привлечен к уголовной ответственности по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджана и арестован решением суда.