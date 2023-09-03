В Кремле заявили, что не согласны с мнением премьера Армении Никола Пашиняна о том, что Россия добровольно уходит с Южного Кавказа, передает Интерфакс.

На просьбу журналистов прокомментировать данное высказывание армянского лидера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: «Россия является абсолютно неотъемлемой, составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может, из Армении Россия уходить не может».

«И давайте не забывать, что в России живет в конце концов больше армян, чем, собственно, в Армении, большинство из которых является абсолютно образцовыми и патриотически настроенными гражданами нашей страны, Российской Федерации», - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также сказал, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа.

«Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль по стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе. Мы будем продолжать эту роль», - заявил Песков. По его словам, в данном случае «очень важным является приверженность во всех соответствующих государствах этого региона тем трехсторонним договоренностям двухлетней давности, которые были заключены».