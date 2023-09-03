Украина бросает в бой Рустема Умерова наш комментарий
В Украине сделали то, о чем в России с некоторых пор даже боятся мечтать. Те, кто об этом мечтал вслух, плохо заканчивают: одного из них, Евгения Пригожина, недавно закопали в землю, другого, Игоря Гиркина, собираются засадить за решетку. Украинского министра обороны поменяли спокойно и уверенно, без всех кровавых крайностей. Впереди еще утверждение новой кандидатуры Верховной Радой, но это уже чисто технический момент.
О том, что Алексею Резникову ищут замену, было известно еще с конца прошлого года. А уже этим летом, когда поиск интенсифицировался, пошел слух, что его сменит обязательно женщина, и в социальных сетях состоялся едва ли не открытый конкурс претенденток, в числе которых были видные представительницы волонтерского движения, еще с 2014 года помогающие фронту. Но уже в последнюю неделю звучала только одна фамилия, причем мужская: Умеров.
Сам Резников, комментируя заявление о своей отставке, сказал: «Было честью служить украинскому народу и работать на украинскую армию в течение последних 22 месяцев — в самый тяжелый период в новейшей истории Украины». Свой пост профессиональный юрист занял перед самой войной, в ноябре 2021 года, и его несомненной заслугой является налаживание сложнейшей системы обеспечения украинской армии уже по ходу изнурительных боев с российской армией, по большинству компонентов превосходившей ВСУ. Нынешнюю украинскую армию, на вооружении которой стоят самые разнообразные образцы западной техники, а на подходе новые, включая авиацию, уже не сравнить с той, что встречала врага 24 февраля 2022 года. Умение Алексея Резникова устанавливать и поддерживать тесные рабочие отношения с коллегами из оборонных ведомств других стран позволило выстроить мощный механизм международной контактной группы по обороне Украины «Рамштайн», с помощью которого ВСУ получает буквально ежедневную помощь от более пятидесяти стран. Но в следующем заседании «Рамштайна», которое состоится 19 сентября, участие примет уже новый министр.
Есть несколько причин, по которым происходит эта замена. Во-первых, нельзя сбрасывать со счетов элементарную усталость. Невозможно представить, в каком непрерывном стрессе находится министр обороны страны, которая ведет войну, да еще с противником, в значительной степени превосходящим твою армию. Сообщают, Резников уже сам просился в отставку.
Во-вторых, в условиях сверхинтенсивной работы все недостатки оборонного ведомства выходят наружу. Резников затеял большую реформу, менявшую всю логику системы военного снабжения на натовский лад, но старые традиции и привычки догоняли, отсюда регулярно случавшиеся скандалы, связанные с закупками. Тем более что в первые месяцы войны, когда лихорадочно собирали оружие, амуницию и прочие нужные вещи по всему миру, часто не было возможности проводить все полагающиеся процедуры проверки контрагентов, и часть многомиллионных заказов была сорвана, либо возникали обоснованные претензии к качеству поставок. Министр не может не нести ответственности за все, что происходит в сфере его ответственности, даже если сам он чист и безупречен.
В-третьих, это уже чисто украинская специфика, здесь чрезвычайно активную роль играют гражданские активисты и журналисты-расследователи, внимание которых ко всему, что касается снабжения армии, в военных условиях, по понятным причинам, чрезвычайно пристальное. И Алексей Резников, гений международной коммуникации, не смог выстроить доверительные отношения с этой очень требовательной частью украинского общества. В результате все проблемы в оборонном ведомстве, реальные или, как порой оказывалось, мнимые, подавались в обвинительном ключе как личное прегрешение министра. Это создало вокруг ключевого в нынешних условиях министерства нездоровую атмосферу, которую было бы неплохо освежить. Тем более что впереди, по всей видимости, еще долгая и трудная работа на победу.
Ей теперь займется Рустем Умеров. Предыдущая должность этого 41-летнего крымского татарина, рожденного в Узбекистане в семье депортированных из крымской Алушты, – глава Фонда госимущества Украины. Он играет важную роль в сообществе крымских татар, был советником лидера кырымлы Мустафы Джемилева. Во время войны участвовал в переговорном процессе с Россией, в частности, представлял Украину в переговорах о возвращении украинских пленных с участием президента Эрдогана и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Хороший знаток ближневосточного региона, в этом качестве в марте 2023 года сопровождал Елену Зеленскую во время ее визита в Объединенные Арабские Эмираты, в мае был с президентом в Саудовской Аравии.
Умерова считают системным, эффективным менеджером, он не замешан ни в каких скандалах и пользуется личным доверием Зеленского. Для начала очень неплохо. Если ему, мусульманину-сунниту, удастся использовать свои особые отношения со странами мусульманского мира для усиления их помощи Украине, будет вообще прекрасно. Но, конечно, нужно понимать, какой огромный груз ответственности падает на плечи Рустема Умерова. Впереди тяжелые бои в прямом и переносном смысле.