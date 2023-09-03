О том, что Алексею Резникову ищут замену, было известно еще с конца прошлого года. А уже этим летом, когда поиск интенсифицировался, пошел слух, что его сменит обязательно женщина, и в социальных сетях состоялся едва ли не открытый конкурс претенденток, в числе которых были видные представительницы волонтерского движения, еще с 2014 года помогающие фронту. Но уже в последнюю неделю звучала только одна фамилия, причем мужская: Умеров.

В Украине сделали то, о чем в России с некоторых пор даже боятся мечтать. Те, кто об этом мечтал вслух, плохо заканчивают: одного из них, Евгения Пригожина, недавно закопали в землю, другого, Игоря Гиркина, собираются засадить за решетку. Украинского министра обороны поменяли спокойно и уверенно, без всех кровавых крайностей. Впереди еще утверждение новой кандидатуры Верховной Радой, но это уже чисто технический момент.

Сам Резников, комментируя заявление о своей отставке, сказал: «Было честью служить украинскому народу и работать на украинскую армию в течение последних 22 месяцев — в самый тяжелый период в новейшей истории Украины». Свой пост профессиональный юрист занял перед самой войной, в ноябре 2021 года, и его несомненной заслугой является налаживание сложнейшей системы обеспечения украинской армии уже по ходу изнурительных боев с российской армией, по большинству компонентов превосходившей ВСУ. Нынешнюю украинскую армию, на вооружении которой стоят самые разнообразные образцы западной техники, а на подходе новые, включая авиацию, уже не сравнить с той, что встречала врага 24 февраля 2022 года. Умение Алексея Резникова устанавливать и поддерживать тесные рабочие отношения с коллегами из оборонных ведомств других стран позволило выстроить мощный механизм международной контактной группы по обороне Украины «Рамштайн», с помощью которого ВСУ получает буквально ежедневную помощь от более пятидесяти стран. Но в следующем заседании «Рамштайна», которое состоится 19 сентября, участие примет уже новый министр.

Есть несколько причин, по которым происходит эта замена. Во-первых, нельзя сбрасывать со счетов элементарную усталость. Невозможно представить, в каком непрерывном стрессе находится министр обороны страны, которая ведет войну, да еще с противником, в значительной степени превосходящим твою армию. Сообщают, Резников уже сам просился в отставку.

Во-вторых, в условиях сверхинтенсивной работы все недостатки оборонного ведомства выходят наружу. Резников затеял большую реформу, менявшую всю логику системы военного снабжения на натовский лад, но старые традиции и привычки догоняли, отсюда регулярно случавшиеся скандалы, связанные с закупками. Тем более что в первые месяцы войны, когда лихорадочно собирали оружие, амуницию и прочие нужные вещи по всему миру, часто не было возможности проводить все полагающиеся процедуры проверки контрагентов, и часть многомиллионных заказов была сорвана, либо возникали обоснованные претензии к качеству поставок. Министр не может не нести ответственности за все, что происходит в сфере его ответственности, даже если сам он чист и безупречен.

В-третьих, это уже чисто украинская специфика, здесь чрезвычайно активную роль играют гражданские активисты и журналисты-расследователи, внимание которых ко всему, что касается снабжения армии, в военных условиях, по понятным причинам, чрезвычайно пристальное. И Алексей Резников, гений международной коммуникации, не смог выстроить доверительные отношения с этой очень требовательной частью украинского общества. В результате все проблемы в оборонном ведомстве, реальные или, как порой оказывалось, мнимые, подавались в обвинительном ключе как личное прегрешение министра. Это создало вокруг ключевого в нынешних условиях министерства нездоровую атмосферу, которую было бы неплохо освежить. Тем более что впереди, по всей видимости, еще долгая и трудная работа на победу.