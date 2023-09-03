Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Северо-западный ветер вечером временами усилится, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью будет 20-25°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, но со второй половины дня начиная с северных и западных районов будут переменные, грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-23°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.