Турция отказывается от российского газа в пользу азербайджанского

2023 год обозначил снижение спроса на российский газ со стороны Турции. За 8 месяцев экспорт сократился на 39%. Президент России Владимир Путин подтвердил, что экспорт газа в Турцию составил около 10 млрд куб. м, что на 11 млрд меньше, чем в прошлом году, сообщает газета «Коммерсант».

Издание указывает, что это самые низкие показатели с 2019 года. Прогнозы говорят о возможном снижении до 15 млрд куб. м. к концу года. Одной из причин такой динамики стала высокая стоимость российского газа, а также девальвация турецкой лиры.

Тем не менее Анкара договорилась об отсрочке платежей на $600 млн до 2024 года за российский газ. Турция усиливает свои позиции в газовых переговорах, строя на своей территории газовый хаб для транспортировки российского топлива.

Спрос на российский газ в Турции продолжает убывать, и страна активно диверсифицирует поставщиков, увеличивая закупки СПГ в Алжире и Нигерии, а также приобретая газ из Азербайджана и Ирана.

Согласно анализу Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, в 2023 году экспорт российского газа в Турцию заметно уменьшился по сравнению с 2022 годом. Одна из причин – рост интереса к СПГ и более доступному азербайджанскому газу (прирост на 16% в годовом выражении). Кондратьев предполагает, что исходя из текущей тенденции, годовые объемы поставок в 2023 году могут не превысить 15 млрд куб. м, что будет сопоставимо с минимумом 2019 года.