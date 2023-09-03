Бывший советник президента Украины Алексей Арестович прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно стратегической ошибки зависимости Армении от России в вопросах безопасности. По мнению Арестовича, Пашинян наконец «созрел» в понимании этой проблемы.

«Азербайджан продолжает продвижение – выставление блокпостов, действия, которые он называет ответными. Ответные они или нет, они все равно приводят к расширению контроля Азербайджана в сторону этого коридора. Миротворцы особо не вмешиваются, хотя пытаются пакостить по мелочи. За всем этим стоит полное согласие российской дипломатии на эту политику», – отметил Арестович.

Он утверждает, что несмотря на тысячи претензий Азербайджана к Армении, включая вопрос о геноциде азербайджанцев в Карабахе и события в Ходжалы, Баку предлагал различные разумные решения, которые Ереван отклонил. Для Армении, по его мнению, было бы разумнее принять предложения от Турции и Азербайджана, покинуть ОДКБ и рассмотреть возможное вступление в другие альянсы, такие как НАТО.