Алиев распорядился построить новую дорогу в Лачин
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проектировании и строительстве автомобильной дороги Ени Губадлы – Лачин, сообщает официальный сайт главы государства.
Новая дорога будет начинаться на 33-м километре дороги Худаферин – Губадлы – Лачин.
Согласно распоряжению, на строительство дороги Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 20 млн манатов из госбюджета.
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