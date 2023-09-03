Мамед Эфендиев, Эльнур Мамедов, отдел экономики 18:12

Всеми правдами и неправдами Армения добилась существенного роста товарооборота с Россией, о чем красноречиво свидетельствуют итоги семи месяцев текущего года, по которым этот показатель достиг 3,7 миллиарда долларов. Как заявил министр экономики Ваан Керобян на брифинге с главой российского Министерства экономического развития Максимом Решетниковым в рамках «Делового завтрака с представителями бизнес-сообществ Армении и России», это на 70 процентов больше, чем в прошлом году. Причем в общем объеме товарооборота 2 миллиарда долларов составил экспорт из Армении, а 1,7 миллиарда - экспорт из России.

Телефоны вместо коньяка Показатели действительно заслуживают внимания, тем более что стороны выразили намерение наращивать сотрудничество в разных сферах. Следует отметить, что ранее такое же мнение на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном выразил и президент РФ Владимир Путин, по словам которого, двусторонний товарооборот демонстрирует уверенную положительную динамику. «В прошлом году он вырос на более чем 83 процента и достиг 5 миллиардов долларов, - уточнил тогда президент России. - За первый квартал текущего года прибавил еще 1,5 миллиарда. Если в таком темпе этот процесс будет развиваться и дальше, то нам удастся перекрыть рекорд прошлого года». Однако наибольший интерес представляет то, что по итогам первой половины текущего года Армения впервые с 2003 года добилась профицита в торговле с Россией, который составил 210 миллионов долларов. При том, что только в прошлом году дефицит Армении в торговле с Россией составлял 596 (!!) миллионов долларов. Вот это рывок! В Ереване его объясняют тройным ростом армянского экспорта, объем которого достиг 1,68 миллиарда долларов. При этом на 28 процентов, до полутора миллиарда долларов, вырос импорт товаров из России. В свете этих цифр наиболее интересен вопрос: на какую именно армянскую продукцию так резко возрос спрос в России и больше ни в какой другой стране? Если в прошлом в Россию и в целом в страны ЕАЭС традиционно экспортировался, главным образом, армянский коньяк, то сейчас в экспортном списке Армении фигурируют телефоны, автомобили, медицинские приборы, радиооборудование… Экспорт целого ряда товарных наименований увеличился в последние годы в десять раз, и это играет важную роль в обеспечении двузначного экономического роста Армении. Но при этом не стоит забывать, что львиная доля обозначенных товаров является реэкспортом. И если бы правительство Армении могло грамотно использовать сложившуюся рыночную конъюнктуру, то наверняка добилось бы уже качественного развития национальной экономики и улучшения благосостояния населения Армении. Ведь столь удачное стечение обстоятельств случается крайне редко.

Денег нет, армяне должны держаться Однако вместо действенной работы правительство Армении увлеклось неподтвержденными победными реляциями, которые тут же разбивали в пух и прах армянские же эксперты. Возьмем, к примеру, проблему цен. При столь высоких экономических показателях, преподносимых обществу официальной статистикой, уровень жизни рядовых армян должен был улучшиться в разы. Однако даже при официальной дефляции, наличие которой подтверждает официальная статистика, страна испытывает проблемы с дороговизной. Так, по данным ЕАЭС, цены в Армении являются самыми высокими на всем евразийском экономическом пространстве. Спрашивается, как такое возможно? Попробуем найти ответ на эту армянскую загадку. Как отмечает ереванский экономист Татул Манасерян, картина, представляемая статистиками, включает список из 500 наименований товаров, недоступных большинству граждан страны, тогда как на мировом рынке именно эти товары в летний сезон дешевеют. В Армении же, которая никак не связана с мировым рынком, высокие цены зачастую объясняются стремлением продавцов обеспечить сверхприбыль себе и своим покровителям. Зачастую совершенно безнаказанно, поскольку органы, ответственные за изучение и выявление цепочки ценообразования, этими вопросами не занимаются, а правительство не обращает внимания на замечания и оценки экспертов, призывающих власть жестко контролировать цены на экспортируемые товары, особенно, на товары местного производства из местного сырья. «Хаос – и есть результат бездействия ответственных органов, что также является видом коррупции», - резюмирует Татул Манасерян. Особенно высокие цены сказываются на пенсионерах и других представителях малообеспеченных слоев населения Армении. По словам Анаит Галстян, возглавляющей Управление пенсионного обеспечения и других денежных выплат Министерства труда и социальных вопросов, число пенсионеров и получателей социальных пособий в Армении составляет около 580 тысяч человек. Чтобы повысить пенсии даже на 1.000 драмов, необходимы, по её словам, 7 миллиардов драмов, что для Еревана – сумма неподъемная. Но даже в результате такого повышения размер трудовой пенсии все равно будет около 49.000 драмов при том, что минимальная потребительская корзина в этой стране составляет 79.000 драмов. То есть, армянским старикам, даже после гипотетического повышения пенсий, до минимальной потребительской корзины будет не хватать 30.000 драмов. Получается, что для доведения пенсий до минимальной потребительской корзины нужно 30 раз по 7 миллиардов драмов. Однако, по словам представителя Министерства, выделить 200 миллиардов драмов на какое-либо направление расходов – задача нереальная.

Накануне катастрофы А вот денег для помощи сепаратистам Карабаха Ереван не жалеет. Только в прошлом году Армения предоставила им так называемый кредит на сумму 176 миллиардов драмов (457 миллионов долларов), что, по словам министра финансов Армении Ваге Ованнисяна, является рекордным показателем. Такая же щедрая помощь продолжается и сегодня, что не может не сказаться на росте государственного долга страны. Впрочем, кого это волнует? Для действующей власти в Армении государственный долг – это так называемые «легкие деньги», ответственность за возврат которых ляжет по большей части на следующие власти. Ну и, естественно, на плечи рядовых граждан страны. В частности, такую точку зрения высказал экономист Атом Маркарян, комментируя наметившуюся в последние годы тенденцию роста госдолга Армении. В то же время, по словам Маркаряна, этот вопрос никогда не волновал и прежние власти. Проблема же в том, что в данный момент госдолг не просто вырос, качественно изменилась его структура. Если раньше соотношение внутреннего и внешнего долга составляло 20:80, то сегодня доля внутреннего долга в госдолге удвоилась, достигнув соотношения в почти 40:60. Иностранных кредиторов в Армении по понятным причинам становится все меньше, и правительство Пашиняна перекладывает основную тяжесть этого груза на плечи населения. «Государство выкачивает деньги из внутреннего рынка, чтобы решить свои проблемы, - утверждает Атом Маркарян. - О каких проблемах идет речь, известно каждому в стране — это, в первую очередь, премии, шикарные путешествия, пышные приемы и раздутый донельзя госаппарат. Ну, и помощь сепаратистам, которая, по всей вероятности, также не обходится без «откатов» ереванским чиновникам. Хорошо, если бы эти займы, за счет которых растет госдолг страны, шли на современное оружие и технологии, на решение других проблем подобного плана. Но этого не видно». Экономист констатирует, что вопрос задолженности – далеко не единственная проблема государства. В долгах погрязло армянское общество, свидетельством чему является нынешнее состояние ипотечного рынка. В долгах, как в шелках, и частные банки. Поскольку в стране деньги стоят дорого, банки Армении привлекают их из-за рубежа и будучи сами по уши в выплатах увеличивают общий долг общества. Да, что нынешние, что прежние власти Армении переложили на плечи своего народа много проблем, в том числе, и экономических, за которые простые армяне будут расплачиваться еще очень долго. Не помогли улучшить реальное положение в экономике даже огромные доходы, полученные от резкого роста реэкспорта в Россию. Кто-то на этом, безусловно, хорошо погрел руки, а что же касается простого народа, то ему вновь ничего не досталось. Мало того, большинство армян не осознает уровень риска, которому их подвергает недальновидная финансово-экономическая политика действующей власти. Как утверждает ученый-экономист Карен Адонц, любой фактор, который будет способствовать возвращению курса армянского драма к показателям, имевшим место до начала российского вторжения в Украину (примерно, 480 драмов за один доллар США), приведет Армению к катастрофическим последствиям. Ибо сворачивание экспорта в Россию, которое объективно не может не произойти, а также возвращение курса драма к «довоенным» показателям повлекут за собой финансовый кризис, вследствие которого армяне в поисках средств к существованию будут вынуждены эмигрировать так же, как русские – спасаясь от мобилизации на украинский фронт.

Долги для будущих поколений Сегодня на росте экономики Армении реально сказываются два фактора – стимулирование строительства в рамках возвращения налога на доход, а также ощутимый приток граждан и иностранной валюты на фоне российско-украинского конфликта. В совокупности это привело к укреплению армянского драма по отношению к доллару на 40 процентов. ВВП Армении существенно растет в долларовом эквиваленте, а его соотношение к госдолгу упало с 60 до, примерно, 40 процентов. Это дает возможность правительству Пашиняна привлекать еще больше денег извне и, соответственно, увеличивать государственный долг, достигший на данный момент, примерно, 10,4 миллиарда долларов. Примечательно, что государство реализует крупные строительные проекты, развивая именно этот сектор. Другие сферы, в том числе, промышленная, в Армении не развиваются. В такой ситуации любой кризис сразу же сократит внешний приток денег, после чего драм вернется к своему прежнему курсу, что в итоге создаст в Армении дефолтную ситуацию. В частности, может повториться картина 2008 года, когда ВВП Армении обрушился на 16 процентов, и государство, чтобы завершить проекты в строительном секторе и урегулировать ситуацию в горнодобывающей сфере, было вынуждено взять в долг 3 миллиарда долларов. Но сейчас политика, проводимая кабинетом Пашиняна, носит еще более авантюрный характер. Следует понимать, что прошлогодний рост ВВП Армении на уровне 12,6 процента обеспечили банковская сфера, параллельный экспорт, строительство и туризм. А вот другие сферы экономики, которые могли бы служить в такой ситуации опорами и позволили бы обеспечить дальнейшее развитие экономики, не сформировали. Другими словами, Армения так и не осуществила структурные изменения в экономике. «При нынешнем курсе валют у армянских производителей и экспортеров нет перспектив, поэтому промышленность и сельское хозяйство в Армении не развиваются», – утверждает Адонц. Впрочем, власти к советам эксперта не прислушиваются, и напрасно. Девальвация российского рубля, которую все мы наблюдаем в последнее время, может привести к тому, что покупательная способность населения России снизится, и в результате россияне на ту же сумму смогут получить ощутимо меньше товаров и услуг. Естественно, это приведет к сокращению объемов экспорта товаров из Армении на российский рынок, а из-за девальвации рубля армянская продукция станет менее конкурентоспособной на российском рынке. «И вообще, - считает руководитель Исследовательского центра «Альтернатива» Татул Манасерян, - нельзя говорить о современных реалиях в Армении, России и ЕАЭС без учета и оценки санкций со стороны Запада. Зато можно прогнозировать, что вследствие санкций потери будут ощущаться как в экономике в целом, так и в финансовом секторе. В частности, сократятся инвестиции, объем частных трансфертов, а снижение платежеспособности рынка может привести к сокращению объемов экспортируемых из Армении товаров». По словам Манасеряна, участие российского капитала в экономике Армении достаточно велико. И в такой ситуации инвестиции также уменьшатся, ибо при таких санкциях, конца которым не видно, Россия не сможет реализовывать в Армении инвестиционные программы прежними темпами. «Российский капитал имеет большой удельный вес и в банковской системе, поэтому здесь также могут возникнуть проблемы, - считает эксперт. - И если санкции сохранятся надолго, то проблемы эти будут только множиться». А в том, что западные санкции в отношении России будут продолжены даже после того, как завершится война в Украине, сегодня, практически, никто не сомневается. Более того, ужесточение санкций может затронуть и ряд армянских компаний, замешанных в поставках в Россию товаров, на которые Запад наложил строгие запреты и которые могут пополнить ряды уже попавших под санкции местных компаний.