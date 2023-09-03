Генералу Гасанову продолжают продлевать срок ареста
Продолжается предварительное следствие по делу экс-главы Пенитенциарной службы Нахчыванской Автономной Республики, генерал-майора Тофика Гасанова.
Отмечается, что Сабаильский районный суд удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении обвиняемого для продолжения следственных мероприятий.
В начале июня этого года сообщалось, что Сабаильский районный суд на основании ходатайства следователя продлил срок ареста Гасанова на месяц.
Тофик Гасанов был арестован в январе этого года сотрудниками СГБ. Он обвиняется в растрате и получении взяток в особо крупном размере со злоупотреблением должностными полномочиями.