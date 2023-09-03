Шемаха готовится к Дионисии

Как сообщили в Госагентстве по туризму, целью трехдневного фестиваля, организованного ГАТ и Исполнительной властью Шемахинского района, является популяризация винограда и вин местного производства, повышение экспортного потенциала винной продукции, а также ознакомление широкой общественности с историей виноградарства и виноделия в Азербайджане и проделанной в этой области работе.

В дни первого Фестиваля вина и винограда в Шемахе, который прошел в 2019 году, были проведены различные мероприятия, связанные с виноделием - дегустации вин, ярмарки, курсы сомелье с участием местных и международных экспертов, музыкальные и развлекательные программы. Первый фестиваль вызвал большой интерес у местных жителей и гостей города.

На фестивале этого года также пройдут различные просветительские и развлекательные мероприятия, связанные с выращиванием винограда и виноделием, а также туристическим потенциалом страны. Территория виноградарско-винодельческого комплекса ГМК «Ширванские вина» в селе Мейсери будет разделена на выставочную, развлекательную, детскую, пикниковую, сувенирную и другие зоны. На территории фестиваля будут установлены винные и продуктовые павильоны. Посетители получат возможность продегустировать вина отечественных и зарубежных производителей, приобрести понравившиеся вина по самой выгодной – заводской цене, принять участие в мастер-классах, послушать интересные истории винных домов.

Фестиваль предоставит возможность производителям вина наладить новые деловые связи и представить свою продукцию широкой аудитории. В дни фестиваля посетителей ожидают интересные шоу-программы. Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте iTicket.az.