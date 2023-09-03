Рекорды Бакинского международного конгресса астронавтики

Таким образом, по количеству международных спонсоров Бакинский конгресс превзошел предыдущие, проведенные в Германии, США, Объединенных Арабских Эмиратах и Франции за последние четыре года.

С 2 по 6 октября в Баку пройдет 74-й Международный конгресс астронавтики, организованный Космическим агентством Азербайджана «Азеркосмос». Но уже сегодня конгресс установил рекорд по количеству продаж спонсорских пакетов - для участия в конгрессе спонсорские пакеты приобрели 22 международные компании.

Среди получивших такие спонсорские пакеты, как «Премьер», «Платиновый», «Золотой», «Серебряный» и «Бронзовый», стоит отметить компании Space X, Axiom, Blue Origin, Lockheed Martin, Black Sky, Vast Space, The Northrop Grumman. Они представляют США, Китайское астронавтическое общество, Турецкое космическое агентство. В числе таких компаний также технологическая компания PLAN S, Космическая комиссия Саудовской Аравии, израильская компания IAI, Космический центр Мухаммеда бен Рашида в ОАЭ, Индийская организация космических исследований, Японское агентство аэрокосмических исследований, компании I Space, JGC, офис Airbus (Германия), Международная организация космической связи «Интерспутник», Neuraspace (Португалия), EnduraSat (Болгария), Asgardia Space (Австралия).

Следует отметить, что Бакинский конгресс установил рекорд не только по количеству спонсорских пакетов. Предстоящий конгресс установил также рекорд по количеству стран, ученые которых представили свои научные статьи. На Бакинский конгресс представлено 3600 научных статей учеными и исследователями из 95 стран, работающими в области космоса.

Все это дает основание говорить, что Бакинский конгресс станет площадкой для обширного диалога и обсуждений как научных, так и деловых возможностей в космической сфере.

Текущий год изобилует интересными космическими событиями глобального уровня. Среди них можно отметить попытки запуска в космос самой мощной в истории ракеты, принадлежащей компании SpaceX, Starship, приземление на Луну индийского космического корабля «Чандраян-3», объявление имен астронавтов, которые примут участие в лунной программе и совершат полет к Луне в рамках миссии «Артемида II» (НАСА), объявление имен первых турецких астронавтов, первых космических туристов британской аэрокосмической компании Virgin Galactic, отправку на Юпитер Европейским космическим агентством своего космического корабля Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), приведение в полную эксплуатацию космического корабля Китая «Тяньгун».

И уже через месяц Бакинский международный конгресс астронавтики станет эффективной площадкой для обсуждения уже свершившихся и еще предстоящих космических событий, обмена идеями по развитию глобальной космической деятельности, почвой для благотворного сотрудничества.

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