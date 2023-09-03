Песков запретил журналистке задать вопрос о Суровикине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга не позволил журналистке AFP задать вопрос о генерале Сергее Суровикине.

На вопрос журналистки: «Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно задать этот вопрос вам?» Песков ответил: «Нет, нельзя».

4 сентября после пресс-конференции президентов России и Турции в Сочи журналисты спросили министра обороны РФ Сергея Шойгу, что происходит с Суровикиным и ведется ли в отношении него расследование. Министр не стал ничего отвечать. Вскоре после этого телеграм-канал Ксении Собчак опубликовал фото Суровикина с подписью: «Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве». Источники The New York Times подтвердили, что генерал находится на свободе.