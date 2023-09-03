Эрдоган после встречи с Путиным: Мир в Украине пока не просматривается

На переговорах также были затронуты глобальные темы, включая Черноморскую инициативу, направленную на борьбу с продовольственным кризисом. В контексте украинского конфликта Эрдоган подчеркнул важность мира и диалога.

«Турция всегда была сторонницей мира, диалога и дипломатии в отношении продолжающейся войны в Украине. Мы прилагаем большие усилия, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. Наша цель – добиться того, чтобы обе стороны нашли общий язык. К сожалению, война продолжается уже 1,5 года и на горизонте нет надежд на мир», – сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что переговоры охватили последние события в Сирии, на Южном Кавказе, в Ливии и Африке.

По словам Эрдогана, Россия имеет два специальных требования – подключение «Россельхозбанка» к SWIFT и возобновление страхования для российского зернового флота. В разговоре с Эрдоганом Путин также подтвердил, что Россия рассматривает возможность поставки 1 миллиона тонн зерна в 6 стран.

В фокусе разговоров была и энергетика. Эрдоган заявил, что Турция намерена стать ключевым энергетическим узлом в регионе.