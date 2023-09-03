В Украине с иронией прокомментировали «выборы» на захваченных Россией территориях

По ее словам, россияне ходят к людям, заставляя их голосовать даже по паспорту Украины.

«Выборы они провозгласили, а участников этих выборов нет. Местное население не собирается участвовать в этом», – отметила Гуменюк.

Она указала, что россияне рассчитывали насильно паспортизировать фактически все население оккупированных территорий, но у них не получилось, поэтому были вынуждены признать, что «выборы» будут проводиться и по украинским паспортам.

«Все, что они могут сейчас делать – занимают себя в скучном ожидании, когда же придут Силы обороны, потому что тогда они будут точно знать, что им делать – убегать», - пошутила Гуменюк о российских войсках.

По ее словам, россияне за счет «выборов» пытаются создать искусственную псевдополитическую картинку региона, что это якобы российская территория, которую они защищают.

Гуменюк отметила, что о списке так называемых кандидатов в оккупационные органы «власти» сегодня известно, что с ним будут работать правоохранительные органы Украины.

«Список так называемых кандидатов на «выборах» известен. Местное население очень щедро делится этой информацией, кто максимально активен в этом процессе. Вся эта информация собирается, обобщается и будет реализована как только Силы обороны возьмут под контроль левобережную Херсонщину», - отметила она.