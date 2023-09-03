Замучавший ветерана майор юстиции отделался штрафом

Завершился судебный процесс по уголовному делу, связанному со смертью Субхана Агаева, ветерана Второй Карабахской войны, отбывавшего наказание в исправительном учреждении №5 в Сальяне и скончавшегося в феврале этого года.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, Агаева осудили за кражу и приговорили к 3 с половиной годам лишения свободы. Следствие выяснило, что с ним жестоко обращался майор юстиции Гумбат Мамедов, работавший главным инспектором вышеупомянутого исправительного учреждения. За нарушение дисциплинарного порядка офицер сковал осужденному руки и ноги наручниками: он обосновывал это тем, что Агаев вел себя крайне буйно и агрессивно, будучи в состоянии нанести вред себе и другим. В таком положении мужчина пробыл до следующего утра.

Агаев скончался в колонии 28 февраля этого года. После этого против майора Мамедова возбудили уголовное дело. Его обвинили в превышении служебных полномочий.

По заключению судебно-медицинского эксперта от 27 марта 2023 года, зачитанного в суде, покойный страдал целым рядом тяжелых заболеваний сердца и легких, а также токсическим гепатитом. Именно эти недуги, по утверждениям эксперта и явились причиной смерти ветерана.

Решением суда Гумбат Мамедов приговорен к штрафу в 2 тысячи манатов.