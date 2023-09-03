Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:22

Как уже сообщалось, в минувшие выходные министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Тегеран. На фоне конфликта интересов двух стран, в том числе в Сирии и на Южном Кавказе, этот визит оказался в центре внимания аналитиков. Как известно, Тегеран подключился к процессу восстановления разорванных на протяжении двенадцати лет отношений между Турцией и сирийским режимом, начавшемуся в прошлом году при посредничестве России.

В данный момент этот процесс зашел в тупик, поскольку президент Сирии Башар Асад, которого поддерживает Иран, требует в качестве условий нормализации отношений с Анкарой и встречи с президентом Эрдоганом вывода турецких войск из северной Сирии. Анкара эти условия отвергает. Что же касается Ирана, то несмотря на обеспокоенность деятельностью Турции в Сирии, Тегеран тем не менее заинтересован в нормализации отношений между режимом Асада и Анкарой. Параллельно Иран крайне негативно реагирует на усиление позиций Турции на Южном Кавказе после Второй Карабахской войны и видит в открытии Зангезурского транспортного коридора, который должен соединить Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, угрозу своим интересам. Утверждая, что этот коридор может «перекрыть» его границы с Арменией и выход к Черному морю, Иран угрожал даже готовностью использовать военную силу, дабы предотвратить такое развитие событий. После переговоров в Тегеране глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиан, выступая на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, подчеркнул, что Тегеран приветствует переговоры между Ереваном и Баку, но при этом «не примет никаких геополитических изменений в регионе и блокирования существующего на Южном Кавказе транзитного маршрута». Абдоллахиан также отметил, что договорился с турецким коллегой о предложенном Анкарой формате с участием Тегерана, Анкары и Баку для содействия обеспечению мира и стабильности в регионе.

Под «блокировкой существующего транзитного маршрута в регионе» Абдоллахиан имел в виду автомобильную дорогу, соединяющую Иран с Арменией, которая используется Тегераном для выхода к Черному морю через территории Армении и Грузии. Судя по всему, глава МИД Ирана сознательно не использовал словосочетание «Зангезурский коридор», но при этом дал ясно понять, что Иран оценивает инициативы, связанные с его открытием, как попытку заблокировать транзитный маршрут через Армению. В июне этого года президент Турции Эрдоган, возвращаясь из поездки в Баку, подтвердил в интервью сопровождавшим его журналистам, что Иран препятствует открытию Зангезурского коридора. «Нереализация проекта Зангезурского коридора является проблемой не Армении, а Ирана, - подчеркнул президент. - Поведение Тегерана в этом вопросе разочаровывает и Азербайджан, и нас. Если они к этому отнесутся позитивно, то Турция, Азербайджан и Иран интегрируются друг с другом и тогда, возможно, будет открыта «линия Пекин-Лондон». Здесь важно отметить, что Иран не только против открытия Зангезурского коридора, считая, что эта транспортная артерия может функционировать только под контролем Армении, он также всячески препятствует усилению роли Турции в регионе Южного Кавказа, где позиции России постепенно слабеют. На это, собственно, намекает фраза главы МИД Ирана о «неприемлемости любых геополитических изменений в регионе».