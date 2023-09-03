«Главу таможни ЛНР» взорвали в собственном доме

В оккупированном Россией украинском Луганске в собственном доме подорвали так называемого «главу таможни» сепаратистской «ЛНР» Юрия Афанасьевского, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В украинской разведке отметили, что стоят за инцидентом.